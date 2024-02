Roma: sequestrati 100 chili di alimenti in un ristorante a Castro Pretorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cento chili di alimenti sono stati sequestrati in un ristorante in zona Castro Pretorio a Roma. Il sequestro, eseguito dagli agenti della polizia locale, ha riguardato diversi prodtti: carne, pesce e altri cibi privi di etichettatura e delle indicazioni stabilite dalle norme a tutela del consumatore sulla tracciabilità e provenienza. Nel corso dei controlli i vigili urbani hanno riscontrato anche diverse anomalie all'interno della cucina, tanto da rendere necessaria un'immediata segnalazione alla Asl di zona per ulteriori verifiche di natura sanitaria. É di circa 10 mila euro l'ammontare delle sanzioni elevate nei confronti della titolare dell'attività, una donna di 32 anni. Ai controlli hanno partecipato anche alcune unità della polizia di Stato.(Rer)