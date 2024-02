Milano: Poste Italiane, l’ufficio postale di Trezzano sul Naviglio dedica cartoline per San Valentino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per esteggiare tutti gli innamorati, presso l’ufficio postale di Trezzano sul Naviglio in viale Leonardo da Vinci si è svolta una cerimonia di timbratura alla presenza di Dino e Dina, cittadini trezzanesi e clienti storici dell’ufficio postale, rispettivamente di 95 e 85 anni, sposati da 50 anni. Dina ha dedicato al marito e a tutti gli innamorati una poesia d’amore scritta per l’occasione da Maria Di Biccari, operatrice di sportello che interpreta la poesia come l’“espressione sentimentale per la vita”. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Pro Tempore Fabio Bottero, l’Assessore Cristina De Filippi, il Direttore della Filiale di Milano 4 ovest Maria Grazia Mazza e la Referente Territoriale di Filatelia Loredana Lenza. (Com)