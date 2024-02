Parità genere: Paita (Iv), donna premier valore ma ora aumentare libertà economica femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al contrario di quanto pensano altri gruppi di opposizione, considero il fatto di avere una presidente del consiglio donna un valore per tutte noi. “Rispetto a Giorgia Meloni la penso in maniera opposta su tanti temi, ma non possiamo non riconoscere che la premier rappresenti un avanzamento della società”. Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva, durante il suo intervento in dichiarazione di voto alla Legge di delegazione europea. “Questo però deve corrispondere a un peso specifico maggiore delle donne nella società, deve portare ad un più ampio riconoscimento della libertà di esprimere il proprio talento da parte delle donne", ha precisato. "Abbiamo ancora un tasso basso di donne nelle amministrazioni e nelle società, soprattutto nei ruoli apicali. Un aumento è ineludibile, è una questione di civiltà. Il tema dell'indipendenza economica delle donne – ha aggiunto Paita – permette loro di essere autonome e quindi anche di contrastare la violenza nelle case. La libertà economica coincide con la libertà di far valere il proprio talento, come gli uomini". (Rin)