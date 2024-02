Nepal-Nuova Zelanda: incontro ministri Esteri a Wellington, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Nepal, Narayan Prakash Saud, in visita a Wellington, ha incontrato oggi l’omologo della Nuova Zelanda, Winston Peters. Nel colloquio le parti hanno espresso soddisfazione per lo stato attuale delle relazioni e discusso del rafforzamento della cooperazione in aree di comune interesse. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri nepalese. Saud ha assistito anche a una seduta del parlamento neozelandese. Inoltre, ha partecipato a un incontro organizzato dall’Associazione dei nepalesi a Wellington. Infine, ha visitato il Museo della Nuova Zelanda (Te Papa Tongarewa). Il colloquio tra i due ministri degli Esteri è stato preceduto, nella stessa giornata, dalle consultazioni ministeriali bilaterali, a livello di alti funzionari, alla seconda edizione. Saud è giunto a Wellington ieri dall’Australia e il suo ritorno a Katmandu è previsto per domani, 15 febbraio. (segue) (Inn)