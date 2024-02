Nepal-Nuova Zelanda: incontro ministri Esteri a Wellington, focus su rafforzamento cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Perth Saud ha partecipato alla settima edizione della Conferenza sull’Oceano Indiano (9 e 10 febbraio) e ha incontrato l’omologa australiana, Penny Wong, con la quale ha presenziato alla cerimonia della firma di un accordo quadro sul commercio e gli investimenti. I due ministri hanno avuto un colloquio approfondito sulle relazioni bilaterali, in particolare economiche. L’obiettivo dell’intesa è farle crescere facilitando gli scambi commerciali e gli investimenti. A margine della Conferenza, quest’anno sul tema “Verso un Oceano Indiano stabile e sostenibile”, organizzata dal ministero degli Esteri dell’India e da India Foundation in collaborazione con il ministero degli Esteri australiano, la Rajaratnam School of International Studies (Rsis) di Singapore e il Perth Usasia Centre, Saud ha incontrato anche l’omologo singaporiano, Vivian Balakrishnan. (Inn)