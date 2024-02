Medio Oriente: Tajani, bene che sinistra abbia capito che non dobbiamo dividerci su politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono lieto che la sinistra abbia compreso che non ci si deve dividere, noi siamo sempre stati disponili ad avere un consenso complessivo di tutte le forze politiche per quanto riguarda la politica estera”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa di presentazione di nuovi rappresentanti istituzionali di Forza Italia, presso la sede nazionale del partito a Roma. “Sia per quanto riguarda l’Ucraina e sia per quanto riguarda il Medio Oriente abbiamo sempre lavorato per la pace, accogliendo e curando la popolazione palestinese. Una visione comune della politica estera rafforza la posizione dell’Italia”, ha concluso Tajani. (Rin)