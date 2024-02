Peste suina: assessore Lazio, regolamento entro 60 giorni, ok Gruppi operativi territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce della recente approvazione dei Gruppi operativi territoriali (Got) previsti dal Commissario regionale straordinario alla Peste suina africana, "entro 60 giorni nel Lazio avremo il regolamento aggiornato ed adeguato alle nuove esigenze e pronto per la discussione in commissione". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, intervenendo durante il question time in Consiglio regionale del Lazio. L'assessore Righini ha chiarito che i Got "sono già operativi, in queste ore si stanno notificando le nomine ai componenti dei Gruppi operativi territoriali". (Rer)