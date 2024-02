Famiglia: Cattaneo (FI), al centro dell'attenzione del governo e di Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo, con Forza Italia, ha messo al centro il tema della famiglia quale motore della nostra società. Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e membro della commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei deputati, a margine del convegno "Assegno unico, fisco, politiche familiari. La politica in dialogo con la famiglia", promosso dal Forum delle Associazioni Familiari, presso la Sala Zuccari del Senato. "Come Foza Italia - ha aggiunto - stiamo per affrontare nei prossimi giorni un congresso nazionale nel quale voteremo degli ordini del giorno di natura politica dentro ai quali la famiglia troverà spazio con iniziative concrete". (Rin)