Latina: assessore Sicurezza Lazio, sgomento per duplice omicidio

- Il duplice femminicidio di Cisterna di Latina "lascia sgomenti: è, purtroppo, l’ennesimo tragico finale di un amore malato e di un uomo incapace di accettare la fine di una relazione. Un copione che purtroppo continua a ripetersi nonostante, ormai, la sempre più diffusa consapevolezza che rivolgersi per tempo alle forze dell’Ordine può salvare la vita. Alla ragazza sopravvissuta la solidarietà e le condoglianze per il grave lutto". Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sicurezza urbana e agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti. "La Regione Lazio - aggiunge Regimenti - continuerà a promuovere la cultura del rispetto, della parità di genere, del sostegno alle donne che denunciano, della diffusione di iniziative di sensibilizzazione. Vogliamo potenziare gli strumenti a sostegno delle donne attraverso figure, come il Garante delle vittime di reato, che possa indirizzare chi ha subito violenza verso gli istituti a disposizione. Parlare della violenza subita ed entrare in contatto con le istituzioni e i servizi dedicati è la sola strada verso la salvezza. È positivo che le denunce e i provvedimenti di allontanamento siano in aumento, ma la strada da percorrere è ancora lunga". (Com)