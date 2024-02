Lombardia: Sertori, al via interventi sui fiumi Adda e Mera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di importanti interventi di difesa del suolo - continua Sertori - che concorrono alla manutenzione e alla regimazione dei corsi d'acqua, nonché al ripristino della funzionalità idraulica. Andremo avanti con una programmazione organica, con l'asportazione di volumi consistenti, avendo come obiettivo quello di mitigare il rischio idrogeologico e prevenire fenomeni straordinari che possono provocare danni anche ingenti". Il provvedimento renderà possibile la concessione di estrazione di materiali a titolo oneroso per il concessionario. La valutazione delle entrate sarà possibile solo dopo l'effettuazione delle gare, il cui andamento è legato alle condizioni di mercato. (Com)