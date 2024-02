Latina: sindaca, città si stringe a dolore familiari e amici delle due donne uccise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale di Latina tutta si stringe al dolore di familiari e amici di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato "vittime di un raccapricciante duplice omicidio avvenuto nella giornata di ieri a Cisterna". È quanto si legge in una nota della sindaca di Latina, Matilde Celentano. "Con lo stesso sentimento, l'amministrazione intera esprime vicinanza a Desirée Amato, che è riuscita a scappare dalla furia dell'ex fidanzato, fermato nel quartiere Nuova Latina, e a mettersi in salvo - prosegue la nota -. Da sindaco sono vicina al collega Valentino Mantini che, in questo momento così sconvolgente per la comunità di Cisterna, svolge un ruolo istituzionale importantissimo. Una tragedia simile non può lasciare indifferente nessuno. Ognuno di noi ha il compito, morale e civico, di riflettere su quanto accaduto e trarre da questa vicenda degli insegnamenti". (segue) (Rer)