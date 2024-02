Latina: sindaca, città si stringe a dolore familiari e amici delle due donne uccise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello dell'amore, della mamma e della sorella di Desirée, che hanno fatto da scudo alla ragazza salvandole la vita. E quello della degenerazione dei sentimenti, che non sono amore - prosegue Celentano -. Nella giornata di oggi, in cui cade anche la festa di San Valentino, riflettiamo su quanto ognuno di noi può fare nella prevenzione, nella vicinanza, nel tendere una mano a chi sta vivendo una situazione dai contorni poco definiti, che si può trasformare in un sentimento non sano e potenzialmente pericoloso. Sul territorio di Latina sono svariate le figure che dedicano anima e corpo contro la violenza sulle donne, che ringrazio per il lavoro quotidiano che svolgono. L'invito ai cittadini, che ho già avuto modo di ribadire lo scorso 25 Nnvembre, è quello di chiedere aiuto, ogni volta che se ne sente la necessità. Alle forze dell'ordine, alle famiglie, alle istituzioni, alle associazioni, alla scuola, alla parrocchia". (Rer)