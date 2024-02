Libano: leader maronita Geagea, il destino del Paese dipende dalle sfide politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il destino del Libano dipende dalle sfide politiche che il Paese sta affrontando. È quanto ha dichiarato oggi il leader del partito delle Forze Libanesi (Fl, formazione cristiano-maronita all'opposizione), Samir Geagea, durante un incontro con la coordinatrice speciale delle Nazioni Unite per il Libano, Joanna Wronecka. Geagea si è detto preoccupato "per la duplice posizione del gruppo alleato con il partito sciita filo-iraniano Hezbollah - l'altro partito sciita Amal - , che sta deliberatamente ostacolando le elezioni presidenziali con il pretesto di un inutile dialogo". Il Libano è senza presidente della Repubblica dall'ottobre 2022, a causa della forte polarizzazione del Paese che ha impedito un accordo tra le varie fazioni parlamentari. Il presidente del parlamento libanese e leader del partito Amal, Nabih Berri, ha fatto appello al dialogo per eleggere il capo dello Stato, ma l'opposizione contesta le "pressioni" dei partiti sciiti che vogliono imporre la candidatura di Sleiman Frangieh. (segue) (Lib)