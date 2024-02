Libano: leader maronita Geagea, il destino del Paese dipende dalle sfide politiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Geagea ha sottolineato che "questo gruppo - Amal - (sta determinando) il destino, la sicurezza e l'incolumità dei libanesi senza consultare nessuno". Il leader delle Forze libanesi ha affermato che "oggi il mondo esterno considera l'altro gruppo come il Libano ufficiale, (che) rappresenta una sola voce, quella dell'Asse della resistenza (Hezbollah), mentre la maggioranza dei libanesi è altrove, con opinioni, speranze e priorità diverse". "D'ora in poi, il mondo esterno dovrà tenere conto del nuovo equilibrio e non accontentarsi di ascoltare un unico punto di vista che non rappresenta più la maggioranza”, ha dichiarato Geagea, aggiungendo che “i libanesi si rifiutano di permettere che il loro destino sia deciso da un gruppo di cui non si fidano". Il leader maronita ha inoltre menzionato la necessità di "non dimenticare la questione dell'esplosione nel porto di Beirut (il 4 agosto 2020, che ha ucciso almeno 218 persone)”. “La comunità internazionale deve essere al fianco dei libanesi, formando una missione internazionale di inchiesta per ottenere giustizia per questo crimine che ha scosso non solo la capitale del Libano ma il mondo intero", ha auspicato Geagea. (segue) (Lib)