Libano: leader maronita Geagea, il destino del Paese dipende dalle sfide politiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Geagea fanno seguito alla denuncia di ieri da parte di alcuni blocchi parlamentari di opposizione, tra cui i due partiti maroniti Kataeb e Forze Libanesi, che hanno accusato Hezbollah di aver monopolizzato “la decisione sulla guerra e sulla pace”. "Ci rifiutiamo di permettere a Hezbollah (…) di decidere sul destino e sulla sicurezza dei libanesi, e di negoziare per loro conto in assenza dello Stato e delle sue istituzioni", hanno affermato i deputati in una dichiarazione in cui hanno accusato il partito sciita di essere responsabile della “persistente mancanza della presidenza della Repubblica e persino della sottomissione del governo alla sua volontà". I deputati hanno criticato il governo libanese per aver "affidato le sue decisioni e la sua sovranità all'Iran", attraverso il gruppo islamista ad esso affiliato. Dall’8 ottobre, all’indomani dell’attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele, vanno avanti scontri quotidiani tra i miliziani libanesi e l’esercito israeliano lungo il confine tra i due Paesi. L’Iran guida il cosiddetto Asse della resistenza, a cui aderiscono sia Hezbollah che Hamas, che sostiene di combattere contro l’Occidente e Israele. (segue) (Lib)