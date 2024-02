Libano: leader maronita Geagea, il destino del Paese dipende dalle sfide politiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Libano ha subito enormi perdite negli ultimi quattro mesi a causa della guerra in cui si è imbarcato nell'interesse del progetto regionale dell'Asse della resistenza (…) danneggiando gravemente gli interessi del Paese, dei libanesi in generale e degli abitanti del sud in particolare", si legge ancora nel testo della dichiarazione. Il testo dell'opposizione ha inoltre attaccato il presidente del Parlamento, Nabih Berri, che "non ha la prerogativa costituzionale di negoziare a nome dello Stato libanese, riservata esclusivamente al presidente della Repubblica". Per quanto riguarda le elezioni presidenziali, i deputati dell'opposizione "hanno ribadito il loro impegno per la loro scelta moderata e il loro voto a favore dell'ex ministro delle Finanze ed ex direttore del dipartimento per il Medio Oriente e l'Asia centrale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Jihad Azour, mentre l'altro schieramento insiste nell'imporre il proprio candidato nonostante la volontà della maggioranza dei libanesi". Il riferimento è al candidato sostenuto dall’alleanza sciita tra Hezbollah e il partito Amal, guidato da Berri, Sleiman Frangieh, leader della corrente filo-siriana Marada ed ex ministro dell'Interno, per le elezioni presidenziali. (Lib)