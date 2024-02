Bulgaria-Regno Unito: ministro Esteri Cameron, Sofia alleato Nato “importante” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro bulgaro Denkov ha osservato che l’esito della guerra in Ucraina determinerà il corso dei prossimi anni e decenni in Europa. "Condividiamo l'opinione che le truppe ucraine stiano combattendo su questo fronte per il futuro dell'Europa. Questa non è una questione nazionale, ma una questione che predeterminerà gli eventi storici in Europa e sulla scena mondiale nei prossimi anni e decenni. Pertanto, è nostro compito comune aiutare l'Ucraina, in modo da non lasciare che la Russia vinca questa guerra, perché ciò avrebbe conseguenze negative", ha commentato Denkov. Il ministro britannico si è poi congratulato con le autorità bulgare per i risultati economici ottenuti nello scorso periodo e per gli sforzi tesi alla diversificazione energetica, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dal gas russo. (Seb)