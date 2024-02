Ciad: ministro Esteri polacco, connazionale rapita giorni fa è stata liberata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una dottoressa e volontaria polacca rapita giorni fa nell’ospedale Saint-Michel di Dono Manga, nel sud del Ciad, è stata liberata. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski. “E’ sana e salva, cosa di cui ho informato i familiari”, ha detto il ministro. “Ringrazio le autorità locali e i nostri alleati francesi per le loro azioni”, ha aggiunto Sikorski in un messaggio su X. Due giorni fa il ministero degli Esteri di Varsavia ha reso noto del rapimento della volontaria, aggiungendo che era in corso una “intensa operazione di ricerca” a cui hanno preso parte “forze francesi e ciadiane”. L’operazione è stata “supervisionata dal ministro della Sicurezza (del Ciad) Mahamat Charfadine Margui”. Parlando all’emittente televisiva “Polsat News”, il direttore dell’Ufficio di sicurezza nazionale polacco (Bbn), Jacek Siewiera, ha affermato di essere stato in contatto con il capo di Stato maggiore particolare del presidente francese Emmanuel Macron, il generale Fabien Mandon. Questi lo ha informato “già durante la notte dello stato di salute (della donna)” che oggi è ”al sicuro e sta ricevendo assistenza medica”. Nell’operazione “non ci sono state perdite tra le forze speciali francesi mentre hanno perso la vita due rapitori”, ha aggiunto Siewiera. (Vap)