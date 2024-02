Montenegro: presidente Bers, pronti a sostenere crescita del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) è pronta a fare da volano per la crescita economica del Montenegro. Lo ha affermato la presidente della Bers, Odile Renaud-Basso, in visita nel Paese balcanico, nell'incontro con il premier montenegrino Milojko Spajic. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", nel corso della discussione tra i due è stata valutata la cooperazione nello sviluppo delle capacità energetiche da fonti energetiche rinnovabili, per accelerare la transizione verde del Paese, e nei miglioramenti nelle infrastrutture, principalmente attraverso la costruzione di autostrade e attraverso la modernizzazione delle rete ferroviaria.(Seb)