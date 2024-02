Corea del Sud: elezioni generali, partiti avviano processo di nomina dei candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti politici della Corea del Sud hanno dato inizio al processo di nomina dei candidati in vista delle elezioni generali in programma il 10 aprile, che si preannunciano assai combattute in una serie di circoscrizioni chiave. Oggi il Partito del potere dei nazionali (Ppp) del presidente coreano Yoon Suk Yeol ha nominato 25 candidati che concorreranno nelle circoscrizioni di Seul, della città meridionale di Gwangju e nell'isola di Jeju. I candidati sono stati selezionati dalla Commissione per le nomine del partito, e non tramite primarie, al contrario degli altri partiti coreani. Il Partito democratico (Pd), principale forza di opposizione, a rinviato la presentazione di una lista di deputati in carica che saranno esclusi dal processo di nomina: il partito ha anticipato che il 20 per cento dei parlamentari del partito non verranno ricandidati. Alle prossime elezioni prenderà parte anche il Nuovo partito riformatore, una neonata formazione politica guidata dall'ex leader del Pd, Lee Nak-yon, e dall'ex leader del Ppp Lee Jun-suk, che stanno valutando in quali circoscrizioni presentare le proprie personali candidature. Lee, in particolare, potrebbe candidarsi a Daegu o a Seul. (segue) (Git)