Corea del Sud: elezioni generali, partiti avviano processo di nomina dei candidati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di cinque ex parlamentari e sindaci ha lasciato il mese scorso il Partito democratico (Pd), annunciando l'adesione al nuovo partito guidato dall'ex leader del Pd, Lee Nak-yon. Tre parlamentari in carica - Cho Eung-chon, Kim Jong-min e Lee Won-wook - avevano già annunciato in precedenza l'uscita dal Pd per aderire alla nuova formazione politica. Ad assumere la medesima iniziativa sono stati gli ex parlamentari Shin Kyoung-min e Choi Woon-youl, l'ex sindaco di Goyang Choi Sung, l'ex sindaco di Bucheon Jang Deog-cheon e l'ex sindaco di Jecheon, Lee Keun-kyu. Lee Nak-yon ha abbandonato il Pd a gennaio, annunciando di voler fondare un nuovo partito in vista delle elezioni generali di aprile. (segue) (Git)