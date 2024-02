Corea del Sud: elezioni generali, partiti avviano processo di nomina dei candidati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari che hanno lasciato il Pd hanno criticato la gestione dell'attuale leader, Lee Jae-myung. Con l'avvicinarsi delle elezioni, ci si interroga sulla portata dello scisma all'interno del principale partito di opposizione, che attualmente detiene la maggioranza dei seggi nell'Assemblea nazionale. Anche Lee Jun-seok, ex leader del Partito del potere dei nazionali (Ppp), attualmente al governo, ha lasciato il proprio partito alla fine di dicembre, lavorando dapprima al lancio di una nuova formazione politica. I due leader politici hanno fatto poi confluire le rispettive iniziative in un singolo partito in grado di raccogliere adesioni da entrambi gli schieramenti politici. (Git)