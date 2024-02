Bulgaria-Regno Unito: Gabriel, Sofia e Londra sono partner strategici e alleati nella Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria e il Regno Unito sono partner strategici e alleati militari all’interno della Nato. Lo ha sottolineato la ministra degli Esteri bulgara, Marija Gabriel, al termine di un incontro con l’omologo britannico David Cameron, oggi in visita a Sofia. "Il sostegno all'Ucraina continuerà finché sarà necessario. Oggi più che mai è importante garantire la sostenibilità e la prevedibilità di questo aiuto", ha affermato Gabriel. La ministra ha poi ringraziato il collega britannico per il sostegno di Londra alla richiesta di adesione della Bulgaria all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).(Seb)