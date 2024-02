Ex Ilva: Paita (Iv), Urso si è accorto che ArcelorMittal si è sfilata, meglio tardi che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Meglio tardi che mai. Dopo oltre un anno in cui la situazione era chiara a tutti, finalmente anche il ministro Urso ha capito che ArcelorMittal si è sfilata e non vuole mettere un euro nell'ex Ilva, e che quindi non ci sono alternative all'amministrazione straordinaria. A questo punto l'intervento dello Stato è inevitabile per salvare l'azienda, a patto che si tratti di un coinvolgimento momentaneo, che permetta solo di trovare nuovi soci privati". Lo dice la senatrice di Italia viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito. "Forse, se non si fosse perso tempo prezioso, si sarebbe potuti arrivare a questo punto in una condizione migliore. Ora bisogna pensare al futuro: salvare l'acciaieria è possibile e anzi necessario, se vogliamo che l'Italia continui ad essere un Paese manifatturiero. Lo stato guidi la transizione verso nuovi soci senza ulteriori ritardi", conclude Paita. (Rin)