Portogallo: sondaggio, Alleanza democratica supera i socialisti nelle intenzioni di voto

- L'Alleanza democratica (Ad), coalizione di centrodestra guidata da Luis Montenegro dal Partito socialdemocratico (Psd) ha superato il Partito socialista (Ps) di Pedro Nunes Santos nelle intenzioni di voto per le elezioni parlamentari del 30 marzo prossimo. E' quanto emerge da un sondaggio pubblicato dai quotidiani "Correio da Manha" e "Negocios". L'Ad, infatti, otterrebbe il 24,3 per cento delle preferenze davanti ai socialisti (22,4 per cento). Il partito sovranista Chega si attesterebbe al 16,5 per cento (-1,1 per cento rispetto a gennaio), Iniziativa Liberale al 6,6 per cento, il Blocco di sinistra al 5,4 per cento, Persone-animali-natura (Pan) al 3,2 per cento e la Coalizione democratica unitaria (Cdu) e Livre al 2,7 per cento. (Spm)