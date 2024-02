Cultura: dall'1 marzo la mostra di Claudio Onorato alla Centrale dell'Acqua di MM (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Claudio Onorato vive a Milano. Lavora da più di trent'anni nel mondo dell'arte, spaziando tra pittura, scultura, installazioni e architettura. Le sue opere sono spesso ispirate alla vita quotidiana o a fatti di cronaca che hanno attirato la sua attenzione. Il risultato può apparire come un racconto incantato che si snoda tra la favola e il gioco, entrando nel campo della politica e del sociale. Dal 2000 il suo lavoro si è concentrato sul ritaglio della carta. Ha esposto in numerose sedi private e istituzionali, in Italia e all'estero: Galleria Anfiteatro Arte, Milano e Padova / Galleria Cortina, Milano / Onishi Gallery, New York / Kasia Kai Art Projects Gallery, Chicago / Camden Art Gallery, Londra; Palazzo della Triennale, Palazzo della Permanente, Arengario, Milano / Galleria Cavour, Padova / Palazzo Fogazzaro, Schio; Barcellona / Locarno / Berlino / Londra / Parigi / Chicago / New York / Shizuoka. All'interno di Fabbrica Orobia 15, area industriale milanese realizzata negli anni 20, e adesso nello studio in via Malaga, 4, Onorato ha creato "My Gallery", luogo d'arte e di cultura, aperto periodicamente al pubblico.