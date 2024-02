Russia: Lavrov, al lavoro per consentire ai connazionali all'estero di votare alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo sta facendo tutto il necessario affinché i russi all'estero possano votare alle elezioni presidenziali di marzo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel suo discorso alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo). Il capo della diplomazia di Mosca ha evidenziato che insieme alle istituzioni russe all'estero il dicastero "sta facendo tutto il necessario affinché i nostri cittadini siano in grado di esercitare i loro diritti costituzionali". Come ha sottolineato Lavrov, le elezioni presidenziali si terranno "sullo sfondo di una campagna russofobica senza precedenti scatenata in Occidente". (Rum)