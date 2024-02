Russia: Lavrov, numerosi i Paesi interessati a sviluppare rapporti con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti Paesi, "nonostante le pressioni estreme degli Stati Uniti e dell'Unione europea", stanno esprimendo interesse a costruire delle relazioni con la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel suo discorso alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo). "La linea ostile dell'Occidente collettivo non solo crea minacce, ma apre anche ulteriori opportunità per la nostra attività in varie direzioni geografiche", ha affermato Lavrov. "Gli Stati della maggioranza mondiale esprimono un sincero interesse a costruire delle relazioni con noi sulla base dell'uguaglianza, della considerazione e del rispetto degli interessi reciproci", ha proseguito il ministro, evidenziando che "la priorità assoluta" della Russia quest'anno sarà lo sviluppo di rapporti con l'Eurasia. (Rum)