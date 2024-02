Milleproroghe: Sportiello (M5s), bocciati nostri emendamenti per proriga smart working fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella notte la maggioranza ha bocciati i nostri emendamenti al decreto Milleproroghe per prorogare e finanche rendere strutturale lo smart working per i lavoratori fragili, sia del pubblico sia del privato. Ancora una volta, maggioranza e Governo scelgono di girarsi dall'altra parte davanti alle nostre richieste di buonsenso, continuando a perpetuare una discriminazione nei confronti dei "fragili" della PA la cui proroga del lavoro agile è scaduta lo scorso 31 dicembre e non è stata protratta, com'è invece avvenuto per i dipendenti privati. La nostra battaglia va avanti e non si ferma qui". Lo afferma in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle in commissione Affari sociali Gilda Sportiello.(Rin)