Moldova: agricoltori bloccano di nuovo il principale valico di frontiera con la Romania

- Gli agricoltori in protesta in Moldova hanno nuovamente bloccato stamene il principale valico di frontiera con la Romania a Leuseni. Lo ha riferito l’agenzia di stampa "Ipn Moldova". "A causa delle proteste organizzate dagli agricoltori il transito dei veicoli da e verso Leuseni è attualmente bloccato", ha riferito la guardia di frontiera moldava su Telegram. “Se non avremo una riunione nel formato governo-Parlamento-presidenza, l'accesso al valico di Leuseni sarà bloccato in entrambe le direzioni e verrà reindirizzato ad altri valichi. Non abbiamo altre soluzioni”, ha dichiarato il rappresentante degli agricoltori Sergiu Stefanco. Il portavoce del governo, Daniel Voda, ha affermato che l'esecutivo non commenta le rivendicazioni degli agricoltori mentre il ministro dell'Agricoltura, Vladimir Bolea, ha presentato in conferenza stampa un rapporto sugli aiuti concessi agli agricoltori negli ultimi anni. Bolea ha detto che al momento non ha ricevuto alcuna richiesta concreta da parte dei manifestanti ma ha anche espresso disponibilità al dialogo. Il ministero dell'Agricoltura ha riferito che tra 2020 e 2023 gli agricoltori moldavi hanno beneficiato di sussidi governativi di circa 300 milioni di euro. (Rob)