- La Russia intende continuare a lavorare all'interno del formato del G20 cercando di contrastare la politica di "ucrainizzazione" dell'organizzazione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo). "Lavoriamo nel G20, che rimane un importante meccanismo di allineamento degli approcci nel campo dell'economia e della finanza", ha osservato il capo della diplomazia russa. "In collaborazione con gli Stati del sud del mondo, continueremo a fermare i tentativi della minoranza occidentale di trasformare il G20 in uno strumento per raggiungere i propri compiti ristretti, inclusa l'ucrainizzazione dell'agenda di questa associazione", ha proseguito il ministro. Secondo Lavrov, la Russia perseguirà questo scopo partecipando alla riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Rio de Janeiro dal 19 al 25 febbraio. (Rum)