Russia: Lavrov, stiamo espandendo la nostra presenza diplomatica in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è impegnata a espandere la sua presenza diplomatica in Africa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, parlando alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo). "Siamo impegnati a espandere la nostra presenza diplomatica, economica e umanitaria in Africa, che è destinata a diventare uno dei poli importanti del mondo multipolare emergente", ha affermato Lavrov. Inoltre, il ministro ha detto che la Russia e gli Stati africani stanno lavorando per attuare gli accordi raggiunti al vertice Russia-Africa nel luglio 2023 a San Pietroburgo. "Per la seconda metà di quest'anno è prevista una conferenza ministeriale del forum di partenariato Russia-Africa con la partecipazione dei ministri degli Esteri e dei capi degli organi esecutivi delle associazioni di integrazione del continente africano", ha aggiunto il ministro. (Rum)