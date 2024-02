Fvg: Dreosto (Lega), su sentenza Consulta da Pd e sinistra esultanza anti-italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del Partito democratico e della sinistra, alla notizia della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge regionale sulla riforma degli alloggi popolari che prevedeva una documentazione aggiuntiva per i cittadini extracomunitari, è stata “un’esultanza scomposta” da parte di chi “tifa per più migranti, legifera contro gli italiani, non ha a cuore la sicurezza dei nostri cittadini”. Lo dichiara oggi in una nota il senatore e segretario regionale della Lega in Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto. “Prendiamo atto e rispettiamo la sentenza della Corte Costituzionale. Rimangono comunque le nostre perplessità sulla disparità tra il cittadino italiano, sul quale possono essere effettuati tutti i controlli del caso, e il cittadino straniero, praticamente esente da queste ispezioni. La norma della giunta Fedriga - prosegue - andava nella direzione di una maggiore equità con la richiesta di una collaborazione delle istituzioni del Paese di provenienza affinché anche i cittadini stranieri potessero presentare una documentazione attendibile e veritiera, evitando il rischio di autocertificazioni sulle quali era impossibile effettuare gli accertamenti”. Secondo il senatore, il Pd e la sinistra regionale “confermano di non voler capire il principio di equità alla base della norma. Per fortuna i nostri corregionali lo hanno capito – continua Dreosto- infatti Pd e sinistra non vincono un'elezione da parecchio tempo e se continuano così, non le vinceranno ancora per molto. Come Lega, non solo non ci arrendiamo ma vogliamo rilanciare: ci siamo già attivati per capire e individuare idonei strumenti normativi e regolamentari per garantire ai cittadini italiani equità di trattamento rispetto a chi viene da un Paese terzo”, conclude il segretario regionale della Lega. (Frt)