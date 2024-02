Etiopia: governo propone d'inserire l'amarico fra le lingue ufficiali dell'Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo etiope ha proposto di inserire l’amarico fra le lingue ufficiali riconosciute dall’Unione africana (Ua). Nel corso della 44ma sessione del Consiglio esecutivo dell’Ua, in corso ad Addis Abeba, il ministro degli Esteri Taye Atske Selassie ha proposto di inserire la lingua “in linea con l’agenda 2063 dell’Ua e con l'obiettivo di potenziare le lingue indigene africane per contribuire al progresso del nostro continente”. L’amarico rientra nelle quattro lingue in cui è stata originariamente firmata la Carta del maggiore organismo africano, ha ricordato Taye, per il quale l’adozione dell’amarico come una delle lingue ufficiali dell’Unione “onorerebbe la diversità linguistica dell’Africa e rafforzerebbe la nostra identità collettiva di africani”. Selassie è stato nominato ministro degli Esteri dal premier Abiy Ahmed in sostituzione di Demeke Mekonnen, incarico che ricopriva dal 2020 insieme a quello, attribuitogli nel 2012 e confermato da Ahmed, di vicepremier. Ex ambasciatore presso le Nazioni Unite, Selassie è stato in precedenza ambasciatore dell’Etiopia in Egitto. (segue) (Res)