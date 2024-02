Etiopia: governo propone d'inserire l'amarico fra le lingue ufficiali dell'Unione africana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme alla nomina di Selassie a ministro degli Esteri il parlamento ha approvato anche quella a vicepremier dell’ex capo dell’Agenzia di intelligence nazionale (Niss), Temesgen Tiruneh, e quella del consigliere per gli Affari di sicurezza nazionale, Redwan Hussein, a nuovo capo della Niss, nomine che mirano ad accentrare il controllo della questione regionale amhara nelle mani di collaboratori fidati. Le loro nomine avvengono a pochi giorni dal rinnovo dello stato di emergenza nell’Amhara, misura dichiarata ad agosto e prorogata il 3 febbraio di altri quattro mesi che di fatto ha posto la regione sotto il controllo dei servizi di sicurezza. Ad agosto scorso nella regione Amhara sono infatti scoppiati violenti combattimenti fra le milizie regionali “Fano” e le truppe federali, in seguito al rifiuto delle milizie amhara di sciogliersi ed integrare le fila dell’esercito federale come richiesto dall’accordo di pace di Pretoria. La condizione era uno dei presupposti per la fine della guerra nel Tigré, durata da fine 2020 a fine 2022, durante la quale le milizie amhara hanno sostenuto l’esercito del premier Ahmed. (Res)