Fvg: nuovo presidente conservatorio Tomadini, puntiamo ad ampliare spazi per la didattica

- Il conservatorio Tomadini di Udine punta ad ampliare gli spazi destinati alla didattica. Lo anticipa il nuovo presidente dell’istituto di alta formazione musicale udinese, Guglielmo Pelizzo, che resterà in carica fino al 2026 su nomina della ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. “L’obiettivo – spiega il presidente - è offrire ai nostri studenti una ottimale fruizione della proposta accademica, per questo monitoriamo con attenzione l’avvio, nella tarda primavera, dei lavori di qualificazione dei lotti 5 e 6 dei fabbricati già sede seminariale, poi del Tribunale di Udine. Una superficie complessiva di oltre un migliaio di metri quadri, che ci proponiamo di organizzare nel segno dell’accessibilità e dell’efficientamento. Sarà anche un primo passo in direzione del progetto di realizzazione dell’auditorium del conservatorio, inteso come fulcro della consueta attività concertistica del Tomadini, da sempre aperta alla città”. Nel frattempo, si sta preparando il concerto inaugurale del nuovo anno accademico del conservatorio Tomadini, in programma giovedì 22 febbraio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. “Sarà un momento importante di incontro dei nostri allievi e insegnanti con il pubblico, nel segno della buona musica”, prosegue Pelizzo. Al concerto inaugurale interverrà anche il nuovo direttore Beppino Delle Vedove, già docente presso i conservatori di Piacenza, Cagliari e Palermo e dal 1998 titolare di cattedra di Organo e composizione organistica presso il Tomadini. (Frt)