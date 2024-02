Sardegna: inchiesta Monte Nuovo, il primario del Binaghi Tomaso Cocco ai domiciliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sicuramente è una buona notizia – ha commentato Irene Testa, garante delle persone private della libertà personale della Regione Sardegna che nei giorni scorsi si è mobilitata chiedendo un immediato intervento del garante nazionale in seguito al trasferimento di Cocco in Sicilia. “Resta il fatto che bisogna capire perché una persona, il cui reato era stato declassificato, è stata trasferita fuori regione. Quanti casi come questi ci sono? - ha concluso Testa - Per capirlo occorrerebbe capire cosa è successo nella vicenda di Cocco, che deve far riflettere sul rispetto del principio della territorialità della pena, non solo per i detenuti sardi che vengono trasferiti fuori dall'isola ma anche e soprattutto per quei 1000 detenuti che dalla penisola vengono portati nelle carceri della Sardegna”. (Rsc)