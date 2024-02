Russia: Lavrov, difendiamo interessi del Paese per garantire futuro migliore nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difendendo i propri interessi "la Russia lotta per un futuro migliore nel mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel suo discorso alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo). "La scelta fatta dal presidente del Paese, Vladimir Putin, con il sostegno della classe politica e di tutto il popolo per difendere gli interessi vitali della Russia ha messo il nostro Paese, senza esagerazione, in prima linea nella lotta per un futuro migliore di tutto il mondo", ha concluso il ministro. (Rum)