Usa: Lavrov, Washington continua a destabilizzare situazione in diverse regioni

- Gli Stati Uniti, destabilizzando la situazione in diverse regioni del mondo, stanno cercando di "gestire il caos". E' quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo). "Destabilizzando regione per regione, gli statunitensi stanno cercando, come si suol dire, di gestire il caos. Ma in realtà, penso che non sappiano cosa stanno facendo", ha sostenuto Lavrov. (Rum)