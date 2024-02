Nato: Stoltenberg, mi aspetto che 18 Paesi spendano almeno 2 per cento Pil per Difesa nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati Nato stanno spendendo più fondi nella Difesa. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa prima della riunione dei ministri della Difesa Nato di Bruxelles. "Da quando è stato assunto l'impegno di investimento nel 2014, gli alleati europei e il Canada hanno aggiunto più di 600 miliardi di dollari di investimenti per la Difesa. L'anno scorso abbiamo assistito a un aumento senza precedenti dell'11 per cento tra gli alleati europei e il Canada. Quest'anno mi aspetto che 18 alleati spendano il 2 per cento del Pil per la Difesa. Si tratta di un altro numero record e di un aumento di sei volte rispetto al 2014, quando solo tre alleati hanno raggiunto l'obiettivo", ha dichiarato. "Nel 2024 gli alleati della Nato in Europa investiranno un totale di 380 miliardi di dollari nella Difesa, per la prima volta pari al 2 per cento del loro Pil complessivo. Stiamo quindi facendo progressi concreti", ha aggiunto. "Gli alleati europei stanno spendendo di più, ma alcuni alleati hanno ancora molta strada da fare, perché al vertice di Vilnius abbiamo concordato che dovrebbero investire il 2 per cento del Pil, che rappresenta un minimo di spesa", ha concluso. (Beb)