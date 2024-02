Messina: 26 arresti in operazione antidroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato di Messina, ha dato esecuzione a 26 misure cautelari: 13 di custodia in carcere e 13 degli arresti domiciliari. L'operazione rappresenta l'epilogo delle più recenti indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina e condotte dalla squadra mobile su una compagine delinquenziale dedita alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti volti al procacciamento e alla successiva cessione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, verticisticamente strutturata agli ordini di tre fratelli, ritenuti capi promotori del sodalizio criminale, insistente nel rione Fondo Fucile. L'attività d'indagine, convenzionalmente denominata "The Family", trae origine dagli approfondimenti investigativi svolti a seguito di un'azione dinamica sul territorio, risalente al novembre dell'anno 2020 allorquando, attraverso servizi di osservazione e controllo e perquisizioni effettuate in alcuni locali/abitazioni del rione, sono emerse illecite condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Sono state, quindi, avviate le conseguenti attività di indagine, espletate anche per il tramite di servizi tecnici d'intercettazione e videosorveglianza sul menzionato nucleo familiare e, fin da subito, le evidenze investigative hanno restituito chiari elementi circa l'esistenza di una compagine delinquenziale attiva nel traffico e spaccio di cocaina e marijuana. (segue) (Rin)