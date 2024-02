Messina: 26 arresti in operazione antidroga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le intercettazioni telefoniche, ambientali, la visione delle immagini delle telecamere installate in prossimità dei siti d'interesse e i numerosi riscontri all'attività di spaccio hanno permesso di disvelare l'esistenza di un sodalizio stabile, finalizzato all'attuazione di una serie di reati in materia di stupefacenti, con particolare riferimento all'approvvigionamento, custodia e lavorazione dello stupefacente, poi rivenduto sul territorio cittadino e in provincia (Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Villafranca). Durante l'espletamento delle indagini è altresì emersa la posizione di un infermiere, in servizio presso una struttura ospedaliera della città di Messina, il quale è risultato essere in frequente contatto con i membri dell'associazione con a capo i tre fratelli del rione Fondo Fucile, rendendosi disponibile, all'occorrenza, a svolgere per conto loro e nel loro interesse varie attività tra cui anche quella di intermediario per la cessione di qualche dose a terzi soggetti. I successivi sviluppi investigativi hanno consentito di accertare il coinvolgimento dell'infermiere anche in ulteriori affari illeciti, in concorso con altri 5 colleghi. Ed invero, tali operatori sanitari, nel periodo in cui insisteva l'emergenza sanitaria da Coronavirus, si sono appropriati di kit di tamponi dell'Azienda Ospedaliera impiegandoli per l'esecuzione del test da effettuare privatamente dietro corresponsione di un corrispettivo in denaro; inoltre, si sono appropriati furtivamente di farmaci e di materiale sanitario di cui avevano la disponibilità in ragione del loro impiego, utilizzandoli per svolgere privatamente attività di assistenza ai pazienti. (segue) (Rin)