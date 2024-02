Messina: 26 arresti in operazione antidroga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriore condotta illecita che l'infermiere è risultato aver posto in essere nel periodo in esame, è risultata essere la compilazione di false certificazioni che attestassero l'esito negativo di tamponi mai effettuati, al fine di consentire l'accesso in locali di ristorazione nel periodo in cui era previsto l'obbligo di presentazione del green pass o di un tampone antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti. Sulla scorta del quadro indiziario così raccolto, salvo diverse valutazioni giudiziarie nei successivi livelli e fermo restando il generale principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Direzione Distrettuale Antimafia, ha applicato le anzidette misure cautelari. Le azioni di rintraccio ed esecuzione sono state curate dalla Squadra Mobile di Messina, con l'ausilio di personale della S.I.S.C.O. di Messina, delle Squadre Mobili di Palermo, Catania, Reggio Calabria, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Trapani, Agrigento, Enna e Vibo Valentia, del Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Orientale" e "Calabria Meridionale" e dei Commissariati di P.S. della Questura di Messina, per un totale di 120 agenti della Polizia di Stato. (Rin)