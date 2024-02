Germania: scandalo diesel, l'ex Ad di Volkswagen Winterkorn respinge le accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex amministratore delegato del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen, Martin Winterkorn, ha respinto le accuse durante la sua deposizione al processo per lo scandalo diesel che travolse l'azienda, in corso al tribunale di Braunschweig. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” ricordando che, quando nel 2015 esplose il caso delle emissioni manipolate, Winterkorn dovette dimettersi dall'incarico di Ad assunto nel 2007. Di fronte ai giudici, l'ex dirigente ha affermato che associare la sua persona allo scandalo diesel “è giusto in misura soltanto limitata”. Winterkorn ha quindi evidenziato: “Non ho partecipato allo sviluppo della funzione di commutazione, né l'ho richiesta né incoraggiata, né ho tollerato il suo utilizzo”. Durante il processo per lo scandalo diesel, i successori del manager alla guida di Volkswagen, gli ex amministratori delegati Matthias Mueller ed Herbert Diess, hanno negato ogni responsabilità. (segue) (Geb)