San Valentino: Confesercenti-Ipsos, festeggiano sei italiani su dieci con meno regali ma più cene romantiche (2)

- Anche quest’anno, la cena romantica è il modo preferito di festeggiare degli italiani, con il 73 per cento di indicazioni da parte degli intervistati. Una quota che batte anche quella di chi farà un regalo, che si ferma invece al 61 per cento. Solo il 5 per cento, invece, festeggerà mentre è in viaggio con il partner. Tra chi celebra con una cena romantica, la stragrande maggioranza – il 69 per cento – sceglierà un ristorante o pubblico esercizio: il 10 per cento opterà per una pizzeria o una trattoria low-cost, mentre il 35 per cento si orienterà su un locale di medio livello, mentre il 15 per cento proverà un’esperienza superiore. Crescono, però, anche i pasti… domestici: il 22 per cento di chi celebra con una cena si metterà ai fornelli per preparare una cenetta romantica ‘homemade’, risparmiando senza rinunciare alla festa; a questi si aggiungono un altro 6 per cento che affiderà il proprio San Valentino a un servizio di delivery ed un 3 per cento che chiamerà invece uno chef a domicilio. (segue) (Com)