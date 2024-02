San Valentino: Confesercenti-Ipsos, festeggiano sei italiani su dieci con meno regali ma più cene romantiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta, i cioccolatini si confermano il dono romantico più gettonato dagli italiani, con il 37 per cento delle indicazioni. Seguono i prodotti di profumeria – scelti dal 27 per cento di chi fa un regalo – poi prodotti e accessori di gioielleria (24 per cento) e fiori (23 per cento). Al quinto posto, grazie alla spinta dei saldi invernali, i prodotti e accessori moda, scelti da 2 innamorati su 10. Seguono, tra i regali, vacanze e pacchetti di attività di coppia (entrambi all’11 per cento) e prodotti o servizi di cosmetica/benessere (10 per cento). “San Valentino resiste, nonostante ci sia una importante fascia di popolazione che fatica a venir fuori da un lungo periodo in cui inflazione e caro-vita hanno pesantemente intaccato potere d’acquisto e risparmi”, commenta Giancarlo Banchieri, Vicepresidente di Confesercenti e presidente di Fiepet, l’associazione di categoria dei pubblici esercizi aderenti alla confederazione. “Una resilienza che non era scontata e che costituisce un segnale positivo per tutta l’economia. In particolare, per il settore pubblici esercizi, che ha vissuto un avvio dell’anno un po’ sottotono, tra rallentamento dei consumi ed aumento dei costi di impresa. L’auspicio è che questo 14 febbraio possa segnare un momento di ripresa”. (Com)