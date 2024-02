© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo fino al primo mattino locali addensamenti sui rilievi e possibili foschie sulla bassa pianura, in rapido dissolvimento dal mattino; per il resto della giornata ovunque sereno o al più a tratti velato specie su Alpi, Prealpi e alta pianura. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in aumento in montagna. In pianura minime tra 0 e 5°C, massime tra 11 e 15°C. (Rem)