- Il governo tedesco ha rivisto al ribasso le stime di crescita della Germania nel 2024, portandole allo 0,2 per cento dall'1,3 per cento previsto a ottobre del 2032. È quanto affermano fonti informate, secondo il quotidiano "Handelsblatt". Il dato ufficiale verrà reso noto il 21 febbraio prossimo, con la pubblicazione del rapporto annuale sull'economia da parte dell'esecutivo federale. Intanto, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha comunicato che le indiscrezioni non possono essere "né confermate né smentite". (Geb)