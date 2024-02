Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima parte del giorno poco nuvoloso per velature diffuse, in pianura foschie dense e locali banchi di nebbia specie sui settori orientali; nella seconda parte del giorno poco nuvoloso o a tratti nuvoloso specie sui settori alpini, in serata poco nubi e foschie in formazione sulla pianura. Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento soprattutto in montagna, massime in lieve calo salvo rialzi sui rilievi. In pianura minime intorno a 3°C, massime intorno a 14°C. (Rem)