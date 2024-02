Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNELa coordinatrice del Board per l'Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Layla Pavone, partecipa all'evento di apertura di "AI Festival", Festival Internazionale dedicato al mondo dell'Intelligenza Artificiale, in programma domani e giovedì 15 febbraioAllianz MiCo, Gate 5 Teodorico Fiera (ore 10:20)La Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e l'assessore al Bilancio e Patrimonio Emmanuel Conte partecipano alla presentazione del libro di Biagio Longo “Giuliano Zuccoli. L'energia che ci manca”.Centro studi Borgogna, via Borgogna, 5 (ore 17:30)REGIONEConvegno "Donne&Diritti – A che punto siamo?" Organizzata dal Movimento 5 stellePalazzo Pirelli (ore 9:30)Il presidente Attilio Fontana interviene , in occasione del Giorno del Ricordo, alla cerimonia di premiazione alla XVI edizione del concorso scolastico "Le Foibe, la strage di Vergarolla e il conseguente Esodo giuliano, fiumano e dalmata: come gli esuli hanno affrontato la sfida di ricostruire la propria esistenza in Lombardia e nel mondo". L'evento ha come obiettivo l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano.Palazzo Pirelli, aula consiliare (ore 10)L'assessore a Turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali, partecipa alla sessione mattutina del TTG Day, evento dedicato ai “Nuovi equilibri”. Auditorium San Fedele via Hoepli, 3 (Ore 10)Audizione in Commissione Agricoltura con le associazioni di categoria del mondo agricolo in merito alle problematiche del settorePalazzo Pirelli (ore 11:30)VARIEConferenza stampa di presentazione del nuovo spazio dedicato agli archivi e alla ricercaPalazzo Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 10)Punto stampa di Atm sui prossimi step di M4. Intervengono Amerigo Del Buono, Direttore Operations di Atm e Ad di M4 e Fabrizio Gelsomino, Direttore Operations Metropolitana.Tornelli della fermata Linate M4 (ore 12)Presidio sociale del collettivo Severi-CorrentiSeveri-Correnti, via Alberti (ore 14)Convegno Euronext Growth Milan: i risultati dell'Osservatorio Esg di Irrtop Le strategie sostenibili delle aziende quotate. Intervengono, tra gli altri: Giulio Centemero, Presidente Commissione economica assemblea Parlamentare del Mediterraneo; Anna Lambiase, ceo Irtop Consulting e direttore scientifico dell'Osservatorio Ecm Esg; Mia Rinetti, Partner Capital Market di Pavia e AnsaldoPavia e Ansaldo, via del Lauro 7, (ore 16:30)Presentazione del libro "L'uguaglianza è una cosa seria. Come riformare pensioni e welfare", edito da Il Mulino, on la partecipazione di Elsa Fornero, Economista, già ministra del Lavoro e delle politiche socialiSalone Liberty, via San Gregorio, 46 (ore 17:30)Manifestazione Stop al genocidio in Palestina organizzata dal Centro Sociale "Il Cantiere" e dai giovani palestinesi.Sede Rai, corso Sempione, 27 (ore 18)MONZAIl Sindaco Paolo Pilotto e l’Assessore ai Giovani e alla Partecipazione Andreina Fumagalli presentano i sette progetti finanziati dal bando Giovani protagonisti 2023 alla presenza dei rappresentanti degli enti capofila dei progetti.Comune di Monza, sala Giunta, 2° piano (ore 11)(Rem)